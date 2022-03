400 kilo cocaïne gevonden tussen cadeaus in container Rotterdam

In een container geladen met cadeaus uit Suriname is woensdag in de Rotterdamse haven 400 kilo cocaïne aangetroffen. De drugs, met een straatwaarde van 30 miljoen euro, zijn in beslag genomen, meldt het Openbaar Ministerie.

De verstopte cocaïne werd ontdekt tijdens een controle door de douane. Volgens een woordvoerder van het OM gaat het om een verzamelcontainer, met daarin cadeaus die bijvoorbeeld families elkaar sturen. In de container werd ook nog een apart verpakte partij van 3,5 kilo cocaïne aangetroffen, met een straatwaarde van 262.500 euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd.