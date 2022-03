85.000 euro boete voor onderbetalen arbeidsmigranten

Een aspergeteler in het Limburgse dorpje Linne ten zuiden van Roermond moet een boete van 85.000 euro betalen omdat hij seizoensarbeiders onder erbarmelijke omstandigheden op het bedrijf liet werken en wonen. Volgens de arbeidsinspectie moesten de werknemers meer dan 80 uur per week werken voor 7 euro per uur. De arbeidsinspectie legde het bedrijf naast de boete ook een laatste waarschuwing op. Als het bedrijf de komende vijf jaar nog een keer over de schreef gaat bij het uitbetalen van het minimumloon, kan de inspectie het bedrijf stilleggen.

Volgens de inspectie heeft de werkgever minder uren uitbetaald dan er daadwerkelijk zijn gewerkt. Dat deed hij door de reistijden tussen de verschillende akkerlanden van de werktijd af te trekken. Bovendien is niet meer exact na te gaan hoeveel uren seizoensarbeiders hebben gewerkt en wat zij betaald kregen, onder meer omdat de baas de urenbriefjes heeft weggegooid. Dat maakt het volgens de inspectie onmogelijk om van de werkgever een nabetaling aan de werknemers te eisen.

De baas kon niet duidelijk maken hoeveel de arbeiders aan huisvesting moesten betalen. Voor het overtreden van de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag moet het bedrijf 70.000 euro betalen. De andere 15.000 euro werden opgelegd wegens het niet kunnen overleggen van een deugdelijke administratie van gewerkte uren en de rusttijden per werknemer.

Het gaat om ruim vijftig arbeidsmigranten. De Gemeente Maasgouw greep eind mei 2021 na een controle in. Burgemeester Stef Strous zei toentertijd zelden zo’n mensonterende situatie te hebben meegemaakt. Volgens Strous maakten sommige Roemeense arbeidsmigranten een kwetsbare, deels verwaarloosde indruk en leken ze bang te zijn voor de intimiderende voorman.

Het pand waar de arbeidsmigranten zaten, oogde volgens de gemeente zwaar verouderd, vervuild, verwaarloosd en onveilig. Stapelbedden reikten tot aan het dak, er was geen goede ventilatie, voor sommige ramen zaten tralies. Kookplaten met gasflessen en gasbranders stonden dicht bij ruimten waar vier tot zes mensen sliepen, vluchtroutes ontbraken of waren gebarricadeerd, brandmelders waren niet in orde en er waren geen spullen om te blussen als er brand zou uitbreken.