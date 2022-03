Beatrix helpt bij kinderboerderij Bilthoven voor NLdoet

Prinses Beatrix hielp vrijdagochtend voor vrijwilligersactie NLdoet mee op kinderboerderij De Schaapskooi in Bilthoven. De 84-jarige Beatrix plantte bloemen, voerde geiten en konijnen en sloot de dag af met het verven van een schuur.

Directeur van het Oranje Fonds Sandra Jetten ontving de prinses op de kinderboerderij. Daarna maakte Beatrix aan de picknicktafel kennis met haar tijdelijke collega’s. Omdat De Schaapskooi onderdeel is van zorgorganisatie Reinaerde, wordt het werk op de boerderij gedaan door mensen met een verstandelijke beperking.

“Ik heb de medewerkers vooraf niets verteld over het bezoek van de prinses”, vertelt Jan Deurloo, de beheerder van de kinderboerderij. Toen ze er net was, zag hij wel dat ze het even spannend vonden, zegt hij. “Maar omdat ze daarna rustig kennis konden maken was de spanning ervan af en konden ze aan het werk gaan. Ze vinden het vooral een eer dat ze er is.”

Beatrix begon haar klus met het planten van viooltjes samen met twee mannen. Ze gingen voor paarse bloemen, de favoriete kleur van een van de collega’s van de prinses. Daarna ging de oud-koningin naar het verblijf met de geiten. Daar vertelden de medewerkers van de kinderboerderij over de dieren, terwijl Beatrix de geiten en later de konijnen voerde. Tot slot hielp ze met het verven van een schuur.