Carmina Burana door Oekraïense uitvoerenden voorlopig van de baan

Concertorganisator Eventim/World Concerts heeft vrijdag aan kaartjeskopers laten weten dat de geplande uitvoeringen deze zomer van het beroemde en populaire muziekstuk Carmina Burana van Carl Orff niet doorgaan. De concerten zouden in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam worden gegeven door een koor en een orkest uit Oekraïne, het International Symphony Orchestra uit Lviv en het nationale koor van Oekraïne Dumka.

“Onze vrienden uit Oekraïne, afgelopen november stonden ze nog op het podium in Nederland, nu zijn ze op de vlucht, zitten in schuilkelders of hebben nu een wapen in de hand. De Philharmonie in Lviv is nu een gaarkeuken voor het leger”, schrijven de organisatoren aan hun klanten.

Via de Nederlandse dirigent Raymond Janssen, die de leiding over de uitvoeringen zou hebben, houden ze “intensief contact met de mensen daar, maar we hoeven je niet uit te leggen dat de situatie dramatisch is”.

Ze vinden het “niet meer realistisch” om ervan uit te gaan dat de concerten kunnen doorgaan. Uitvoeringen in Nederland werden de voorbije jaren telkens druk bezocht.