Eiwitvaccin Novavax vanaf maandag beschikbaar

Mensen die liever niet gevaccineerd worden met een vaccin van BioNTech/Pfizer, Moderna of Janssen kunnen vanaf maandag terecht voor een prik van Novavax. Dat vaccin werkt op basis van eiwitten, in plaats van mRNA. Ze kunnen vanaf deze vrijdag een afspraak maken met de GGD, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Novavax is een zogenoemd eiwitvaccin. Het werkt anders dan de mRNA-vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna en het vectorvaccin van Janssen. Omdat de mRNA-vaccins nog altijd de voorkeur van het kabinet hebben, moeten mensen die een prik van Novavax nemen nadrukkelijk aan de GGD laten weten dat ze een weloverwogen keuze gemaakt hebben. Hetzelfde geldt voor het vaccin van Janssen.

Voor volledige bescherming met Novavax moeten mensen twee prikken laten zetten met ten minste drie weken tijd ertussen. Het is nog onduidelijk hoe goed het middel beschermt tegen de deltavariant of de inmiddels dominante omikronvariant van het coronavirus. Ook is het Novavax-vaccin nog niet beschikbaar als booster. De prikken zijn bovendien niet op alle GGD-locaties te krijgen.