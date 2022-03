Het weer met Piet Paulusma: vanmorgen zon, vanmidag meer bewolking

Vanmorgen is het overal vrij zonnig weer en vanmiddag komt er wat meer bewolking. Overdag 12 tot 16 graden. Plaatselijk in het zuidwesten 17 graden. De wind wordt flink sterk. Hierdoor krijgt het weer een minder vriendelijk karakter. De oost tot meest zuidoostenwind neemt toe tot vrij krachtig. In de kustgebieden, in het Wadden- en IJsselmeergebied tot krachtig met een waarschuwing voor windstoten in kracht 7.

Tijdens dit sterrenkijkweekend zal vanavond en de komende nacht de bewolking toenemen met in het zuidwesten wat regen.

Zaterdag is er veel bewolking met in het zuidwesten nog wat regen. Daar ook het meest bewolkte weer. Elders ook nog wel wat zon. In de middag temperaturen van 12 tot 16 graden. Er staat een matige tot af en toe vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. In de kustgebieden en in het Waddengebied met vlagen in kracht 6.

In de avond en nacht vrijwel overal bewolkt weer. In het noordoosten nog een paar opklaringen. In met name het westen en in het Waddengebied wat regen.

Zondag

Zondag is er veel bewolking met wel eens regen of lichte regen. Her en der de zon erdoor en dus ook droge perioden. Overdag temperaturen van meest 14 of 15 graden. Een matige wind die af en toe vrij krachtig is, uit zuid tot zuidoost. In vlagen kracht 6. In de avond en nacht regen of lichte regen.

Maandag kan een dag worden met geregeld zon en droog weer en overdag 13 of 14 graden. Een matige wind uit zuidelijke richtingen. Dinsdag zon, bewolking en overdag 14 of 15 graden. Woensdag 16 en 17 graden met regelmatig zon en droog weer. Volop voorjaar.