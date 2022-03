Minister: voedselvoorziening nu nog niet in de problemen

Minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft “voor het hier en nu” geen zorgen over de voedselvoorziening als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Maar als het Oekraïense teeltseizoen verloren gaat, dreigen er later in het jaar wel problemen. “Ik vind dat we daar als Europa een verantwoordelijkheid voor hebben”, zegt de bewindsman.

Dat Nederland op korte termijn niet in de problemen komt, heeft ermee te maken dat Nederland een handelsland is. “Dat betekent dat wij onze import uit overal in de wereld krijgen.” Volgens de minister doet de markt goed zijn werk: “Waar een markt wegvalt, zie je dat andere markten het opvullen.” Bovendien zijn er veelal langetermijnafspraken gemaakt, wat zekerheid met zich meebrengt.

“Het is wel zo dat als het teeltseizoen in Oekraïne niet gebruikt kan worden, als er niet gezaaid en geoogst kan worden, dan zul je zien dat de prijzen op de wereldmarkt flink zullen gaan stijgen”, zegt Staghouwer. Europa moet daar “een antwoord op geven”, vindt hij. Nederland kan mogelijk handelsmogelijkheden inzetten “voor de mensen daar”.

Het is in elk geval niet de bedoeling dat landen alleen maar hun eigen hachje beschermen. Staghouwer heeft weinig goede woorden over voor landen die protectionistisch te werk gaan. Over twee weken spreekt de minister met Europese collega’s. Dan zal hij “een appel doen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Europese Unie”.

Nederland zelf kan overigens de voedselproductie dit jaar niet meer verhogen. “Boeren hebben hun percelen al ingezaaid”, aldus Staghouwer. “Het is zelfs zo dat het zaaigoed niet meer beschikbaar is, heb ik mij laten vertellen. Als je nog meer graan zou willen inzaaien, is dat gewoon niet beschikbaar.”