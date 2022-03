OM eist 10 jaar tegen ex-kickbokser voor ernstig seksueel geweld

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag tien jaar cel geëist tegen de 47-jarige Rodney G. voor onder meer een reeks ernstige zeden- en geweldsmisdrijven. Slachtoffers waren vrouwen met wie voormalig kickbokser G. een relatie had aangeknoopt. Vier vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. Anderen deden dat niet, omdat zij nog steeds bang zijn voor de verdachte. “Hij heeft een spoor van verwoesting getrokken in hun leven”, aldus de officier van justitie.

De zaak kwam aan het rollen in december 2020, toen een van de vrouwen aangifte tegen G. deed. Zij had al geruime tijd een relatie met hem. Op de bewuste dag zou hij haar zijn woning binnen hebben getrokken, om haar vervolgens met veel geweld te verkrachten. De vrouw werd daarbij onder meer hard geslagen met een zweep, tot bloedens toe.

In 2021 volgden meer aangiftes en meldingen. Uit het geheel valt volgens politie en justitie een patroon op te maken. Hij legde contacten met zwakke, kwetsbare vrouwen in de sportscholen waar hij lesgaf. Hij bood zijn hulp aan, om na verloop van tijd manipulatief en agressief te worden. Seks ontaardde in geweld en soms extreme en weerzinwekkende vernederingen. De slachtoffers hebben in een aantal gevallen “doodsangsten uitgestaan”, aldus het OM.

G. werd in januari vorig jaar aangehouden. Hij kwam vervolgens enkele weken op vrije voeten, maar de rechtbank bepaalde uiteindelijk dat hij in voorarrest moest blijven. G. ontkent de beschuldigingen. Volgens hem hebben de aangeefsters een complot tegen hem gesmeed en hun verklaringen op elkaar afgestemd. De officier van justitie wijst die suggestie van de hand. “Er is geen enkel bewijs voor geleverd.”

Vier vrouwen hebben donderdag ter zitting een slachtofferverklaring afgelegd, waaruit bleek dat hun ervaringen met G. diepe emotionele sporen hebben achtergelaten. “Gruwelijk en mensonterend”, zo omschreef hun advocaat Annemiek van Spanje de lotgevallen van de vrouwen. Het OM acht behalve de verkrachtingen onder meer poging tot doodslag bewezen.

De officier van justitie zei dat zij lang heeft geworsteld met de vraag of zij naast celstraf ook de tbs-maatregel moest eisen. Volgens een psycholoog en een psychiater is G. volledig toerekeningsvatbaar. Ook dan zou hem in beginsel tbs opgelegd kunnen worden, maar het OM meent dat het gevaar bestaat dat hij weer snel buiten de kliniek staat. Gebleken is dat het G. gemakkelijk afgaat een “gunstige indruk” te wekken. Daarom volstond de officier in haar eis met een forse celstraf.