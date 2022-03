Twente wil dat NAM direct stopt met injecteren afvalwater

Vier Twentse gemeenten willen dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM direct stopt met het injecteren van afvalwater van de oliewinning in lege gasvelden in Twente. De gemeenten willen ook dat staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw onderzoek laat doen naar een andere manier van het verwerken van afvalwater van de NAM. Ook het proces van de oliewinning zou onderzocht moeten worden.

Dat schrijven Losser, Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal vrijdag in een brief aan de bewindsman. De gemeenten zijn erg teleurgesteld dat Vijlbrief geen gehoor geeft aan een oproep uit de Tweede Kamer om direct met de afvalwaterinjectie te stoppen. Hij liet weten dat dat niet kan, omdat de NAM een vergunning heeft voor het injecteren van afvalwater en zich aan de voorwaarden houdt.

Bij de oliewinning in Schoonebeek blijft veel afvalwater over. De NAM pompt dat naar lege gasvelden in Twente, waar het wordt opgeslagen. Eerder onderzoek toonde aan dat het afvalwater vervuild is met chemicaliƫn. Dat zou de bodem ernstig kunnen vervuilen. Twentenaren zijn ook bang voor verzakkingen en aardschokken.

De Twentse gemeenten vinden dat Vijlbrief moet kijken naar de ernst van eerdere overtredingen die de NAM beging. Bovendien ontbreekt volgens hen het maatschappelijk draagvlak voor de werkwijze. De NAM heeft aangekondigd dat de afvalwaterinjecties in Twente waarschijnlijk binnen enkele jaren stoppen.