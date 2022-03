Van der Burg: nu genoeg plek voor Oekraïners maar veel meer nodig

Het aantal opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen zal nog veel verder uitgebreid moeten worden dan tot nu toe is gelukt. Momenteel worden zo’n 3000 mensen opgevangen en zijn er 6000 plekken. “Tegelijkertijd moeten we echt veel meer plekken gaan klaarzetten, want er gaan veel meer mensen komen”, zegt staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg.

Het kabinet ziet dat de stroom mensen uit Oekraïne richting het westen “blijft toenemen”. “Polen en de andere buurlanden zitten inmiddels ook wel aan de grenzen van wat mogelijk is”, aldus Van der Burg. Hij heeft in Europees verband “heel veel contact” met die landen, en krijgt daar te horen dat ze de toeloop van vluchtelingen nog aankunnen. De mensen die doorreizen richting Duitsland en Nederland doen dat op eigen initiatief, en hun aantal zal verder toenemen.

De staatssecretaris noemt het “heel erg fijn” dat gemeenten tijdelijke opvang realiseren in bijvoorbeeld sporthallen, maar zegt dat er ook gezocht moet worden naar betere oplossingen. “Er wordt gekeken naar riviercruiseboten die op dit moment vrijstaan, er wordt gekeken naar hotels die leegstaan. Er wordt gekeken naar kantoorpanden die kunnen worden omgebouwd voor tijdelijke huisvesting.” Uiteindelijk is het doel om zeker 50.000 opvangplekken te realiseren.

Sinds woensdagavond is er een centraal informatienummer waar gemeenten en hulpverleners dag en nacht mee kunnen bellen als ze op zoek zijn naar een opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen. Gemeenten maken daar volgens Van der Burg gebruik van, al heeft hij geen cijfers over het aantal hulpverzoeken. Het kabinet spreekt vrijdag in de ministerraad over verdere ondersteuning voor de vluchtelingen, bijvoorbeeld door ze leefgeld te geven.