Van der Burg: overheid gaat thuisopvang van Oekraïners overnemen

Oekraïners die nu bij iemand in huis worden opgevangen, gaan op termijn naar een locatie die door de overheid is gefaciliteerd. Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) “ligt het voor de hand” dat dit “op een gegeven moment” zal gebeuren. Wanneer dit precies aan de orde is, zei de staatssecretaris niet. Inmiddels hebben zo’n 25.000 gastgezinnen zich aangemeld.

Op het moment brengen organisaties als Vluchtelingenwerk, het Rode Kruis en het Leger des Heils in kaart wie een Oekraïense vluchteling in huis wil en kan opnemen. Volgens Van der Burg gaat het daarbij niet om een “volledige screening”, maar kijken de organisaties wel of bijvoorbeeld woningen geschikt zijn. Ook geven ze voorlichting aan de mensen die hulp aanbieden. “Het is niet alleen maar iets moois bieden, mensen kunnen ook te maken krijgen met lastige situaties”, zegt de staatssecretaris. Vluchtelingen zijn bijvoorbeeld getraumatiseerd door het oorlogsgeweld.

Inmiddels is van ongeveer 3300 Oekraïners bekend dat zij zich in Nederland bevinden. Zij hebben geen visum nodig, maar mogen een jaar in Nederland verblijven. In totaal heeft het Rijk ruim 8000 opvangplekken. Dit moeten er snel 25.000 worden, zegt Van der Burg. Hij zegt dat Nederland voorbereid moet zijn en dat nu nog onduidelijk is hoe de oorlog zich verder gaat ontwikkelen.