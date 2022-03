Van Huffelen: 5 miljoen euro voor koopkrachtherstel BES-eilanden

Van de in totaal 2,8 miljard euro die het kabinet uittrekt voor koopkrachtherstel, gaat 5 miljoen euro naar de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Volgens staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) moet de precieze invulling van het pakket nog worden vastgesteld, maar gaat ze eraan werken dat het geld “zo goed mogelijk terecht komt”.

In Nederland wordt het herstelpakket gebruikt voor het verlagen van de accijnzen op brandstof en de btw op energie. Ook krijgen mensen met lage inkomens 800 euro van de gemeente om de energierekening te kunnen betalen. Het pakket voor Caribisch Nederland zal “zoveel mogelijk aansluiten” op deze maatregelen, maar kan volgens de staatssecretaris in de uitvoering verschillen.

In het regeerakkoord trekt het kabinet-Rutte IV al 30 miljoen euro uit voor armoedebestrijding op de Caribische eilanden. Deze 5 miljoen euro komt daar bovenop. De eilanden kampen al lang met economische problemen. Boodschappen zijn er veel duurder dan in Nederland en de eilanden zijn in grote mate afhankelijk van toerisme. Die sector is hard geraakt door de coronacrisis.

CuraƧao, Aruba en Sint Maarten zijn onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk. Zij komen niet in aanmerking voor de herstelpakketten. “Dat is op dit moment aan de regeringen van de landen zelf”, zegt Van Huffelen. De BES-eilanden zijn sinds 2010 bijzondere gemeenten. Er wonen in totaal circa 26.000 mensen.