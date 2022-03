Veel voormalige wethouders hebben binnen jaar ander werk

Veel wethouders die niet worden herkozen of zelf besluiten te vertrekken, vinden volgens loopbaanbureaus binnen een jaar ander werk. “Het is wel heel wisselend wat ze precies gaan doen. Een deel gaat ondernemen of richting het bedrijfsleven, een deel wordt ergens anders wethouder. En bij ons zien we aardig wat mensen die voor het burgemeesterschap gaan”, zegt Pim Eijkelenboom van Transitium Groep.

Het loopbaanbureau, dat naar eigen zeggen 65 procent van de markt beheerst, ervaart dat rond de 64 procent van de oud-wethouders in het eerste jaar een nieuwe baan vindt. “In het tweede jaar gaat het grootste gedeelte van de overgebleven groep aan het werk.”

Wanneer wethouders in de formatieperiode niet worden herkozen, op enig moment een motie van wantrouwen moeten incasseren of zelf besluiten te stoppen kunnen ze een beroep doen op een zevental geaccrediteerde loopbaanbureaus, waar Transitium Groep er een van is. Deze bureaus begeleiden hen in hun zoektocht naar een nieuwe baan.

Hoe dat gaat, verschilt per persoon, legt Herbert Zilverentant van loopbaanbureau Geerts & Partners uit. In principe hanteert het bureau drie fases: reflectie, ori├źntatie en dan de terugkeer naar de arbeidsmarkt. Maar: “geen wethouder is hetzelfde en geen manier waarop iemand vertrekt is hetzelfde”, aldus Zilverentant. Zo is bij sommige oud-wethouders de wijze van vertrek erg pijnlijk, bijvoorbeeld als iemand onverwacht niet herkozen wordt. “Dan moet het zelfvertrouwen van die persoon weer opgepoetst worden.”

Oud-wethouders hebben recht op wachtgeld als ze langer dan drie maanden wethouder zijn geweest. Dat wachtgeld, dat gebaseerd is op het inkomen, wordt maximaal drie jaar en twee maanden uitbetaald. Maar “het gebeurt echt zelden dat iemand dit drie jaar gebruikt. Het is een vangnet, geen hangmat”, zo legt Eijkelenboom uit.

Zo bestaat er, vanaf drie maanden na het vertrek van de wethouder, een sollicitatieplicht. Hier helpen de loopbaanbureaus ook bij. Volgens Eijkelenboom is de waarde van de wethouder op de arbeidsmarkt in de afgelopen jaren in positieve zin veranderd. “Het is een heel inhoudelijk vak, denken meer mensen nu in vergelijking met vroeger. Er lijkt meer bewustzijn over hoe het hele politieke spel gaat.”