Bakkerij in Amsterdam voor tweede keer in week beschoten

Een bakkerij in de Amsterdamse wijk Osdorp is in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 02.30 uur beschoten, bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van stadszender AT5. In de nacht van woensdag op donderdag was de bakkerij ook al doelwit.

Er zijn bij beide schietpartijen geen slachtoffers gevallen. Wel sneuvelden ramen van de winkel als gevolg van de schoten.

Afgelopen nacht is er iemand aangehouden, zegt de politiewoordvoerder. Of deze persoon iets te maken heeft met de beschieting is nog niet bekend. Daarom wil de politie ook nog niets zeggen over de identiteit van de persoon. “De bakkerij is schijnbaar doelwit, maar waarom weten we nog niet.” De politie doet onderzoek.