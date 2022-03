Directeur Hermitage: we zetten met breuk bestaansrecht op spel

Museum Hermitage Amsterdam heeft zijn bestaansrecht op het spel gezet door te breken met Rusland. Dat zegt directeur Annabelle Birnie in een interview met het Parool.

Birnie noemt het een heel ingrijpende beslissing: “Je wilt natuurlijk te allen tijde de brug voor de kunst en de kunstenaars open houden en het verkeer van ideeën op gang houden. Maar aan tentoonstellingen zijn bruikleen-fees verbonden en er mogen geen financiële middelen meer die kant op. Dus houdt het op.” Er is van meerdere kanten druk uitgeoefend om de banden te verbreken erkent ze. “Het is logisch dat er tijdens een oorlog druk wordt uitgeoefend en dat er vragen zijn en dat die vragen ook in het publieke domein terechtkomen. Maar dat wil niet zeggen dat die druk ons besluit heeft beïnvloed.”

Birnie ontkent aantijgingen dat het museum door Russisch geld wordt gefinancierd. “Onze bruikleen-fee was een euro per verkocht entreekaartje, die gelabeld was voor de restauratie van de Hermitagecollectie. Zo hebben we dat jaren geleden afgesproken. Maar ook dat vinden we nog te veel de schijn hebben van financiering van Rusland. Het is belangrijk dat wij dit statement maken. Dat is misschien nog wel helderder dan een Oekraïense vlag aan je gevel hangen.”

Het museum is volgens de directeur doelwit geweest van agressie tegen Rusland. Een toegangsdeur raakte beschadigd. Dat gebeurde voordat de banden met Rusland werden doorgesneden. Er was al extra beschermend glas voor werken in de expositie Russische avant-garde gehangen. Sinds de breuk met Rusland is het weer rustig bij het museum. Ook de veiligheid van personeel, bezoekers en kunst speelde volgens Birnie zijdelings een rol in de beslissing de relatie met het State Hermitage Museum in Sint Petersburg te verbreken.