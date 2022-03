Forum geeft veel minder uit aan internetadvertenties dan in 2021

Forum voor Democratie (FVD) geeft tijdens de huidige campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen veel minder uit aan internetadvertenties vergeleken met 2021, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Dat blijkt uit een analyse van rapporten hierover van Google en Meta, het bedrijf achter Instagram en Facebook. FVD is op andere manieren online juist wel erg actief.

De partij van Thierry Baudet gaf vorige week zo’n 1000 euro uit aan advertenties op Google, YouTube, Facebook en Instagram. Ter vergelijking: tijdens dezelfde week in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen gaf FVD nog 24.000 euro uit. In de slotweken van de campagne in 2021 spendeerde de partij steevast meer dan 100.000 euro.

Forum geeft weliswaar veel minder dan eerst uit aan internetreclames, maar is bijvoorbeeld wel heel actief op YouTube. De partij plaatst bijna elke dag een nieuwe video. Op het kanaal van Forum is bijvoorbeeld een fragment te zien met Kamerlid Pepijn van Houwelingen. Hij betoogt dat de oorlog in Oekraïne te vermijden was geweest als de Nederlandse regering de uitslag van het referendum in 2016 had gevolgd. De meerderheid was toen tegen de goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. De partij is ook actief op Telegram, Facebook, Instagram en Twitter.

Dat Forum weinig adverteert op internet, hoeft zich niet per se te vertalen in een slecht verkiezingsresultaat. De PVV geeft al jaren weinig uit aan onlineadvertenties, maar ontving bij de Tweede Kamerverkiezingen wederom honderdduizenden stemmen en werd daarmee de grootste oppositiepartij.

Alle politieke partijen samen gaven afgelopen week zo’n 290.000 euro uit aan internetadvertenties, een verdubbeling vergeleken met een week eerder. Hierbij is gekeken naar uitgaven van landelijke en regionale afdelingen, lokale partijen en kandidaat-raadsleden. CDA gaf met 63.000 euro het meest uit. Daarna volgen VVD (34.000 euro), PvdA (33.000 euro) en Volt (29.000 euro). Lokale partijen gaven samen rond de 40.000 euro uit.

De genoemde bedragen betreffen een schatting. Facebook noemt namelijk geen specifieke bedragen als een adverteerder minder dan 100 euro in een week heeft uitgegeven. In zo’n geval is het uitgegeven bedrag op 50 euro ingeschat.