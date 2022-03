RIVM meldt bijna 10.000 nieuwe coronagevallen minder dan vrijdag

Het aantal nieuwe coronagevallen is zaterdag een stuk lager dan de dagen hiervoor. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn tussen vrijdag- en zaterdagochtend 60.083 nieuwe bevestigde besmettingen gemeld.

Vrijdag ging het nog om bijna 10.000 gevallen meer en donderdag en woensdag kwam het dagcijfer op ruim 74.000 gevallen per dag.

Afgelopen week werden er gemiddeld 67.903 nieuwe gevallen per dag geregistreerd. Dat zevendaags gemiddelde is iets lager dan vrijdag, dat toen nog 68.932 was.

In Amsterdam werden de meeste mensen positief getest: 2328. In Utrecht kwamen er 1396 nieuwe coronagevallen bij en in Rotterdam 1269. Daarna volgden Tilburg (1227), Den Haag (1155) en Groningen (1003). Op Vlieland werden de minste besmettingen vastgesteld, daar testten slechts drie mensen positief.

Het RIVM kreeg afgelopen etmaal melding van 11 nieuwe sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting. Dat wil niet zeggen dat al die mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden, want het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval is doorgegeven aan het instituut.