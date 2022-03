The Streamers kondigen derde show in Amsterdam aan

The Streamers hebben een derde en laatste concert in het Olympisch Stadion in Amsterdam aangekondigd. De eerste twee waren binnen een tijdsbestek van een uur uitverkocht.

Organisator Machiel Hofman laat weten dat het bij deze drie concerten blijft. “Deze derde show is de laatste in de reeks in het Olympisch Stadion dit jaar”, zegt hij. “De vergunningen maar ook de drukke agenda’s van de bandleden maken het onmogelijk om nog meer shows toe te voegen aan de Holland Tour van The Streamers.”

Guus Meeuwis zegt als oprichter van de superformatie “totaal overdonderd” te zijn door de grote vraag naar kaarten. “Natuurlijk hebben we stiekem wel eens gesproken over een eventuele extra show maar we moesten zojuist echt met elkaar in overleg om nog een concert mogelijk te maken. Gelukkig heeft iedereen z’n agenda vrij kunnen maken, het is fantastisch dat we dit samen met bijna 100.000 mensen kunnen gaan vieren straks.”

De kaartverkoop voor het derde concert, op 18 september, is direct begonnen. Dit concert vindt in tegenstelling tot de andere concerten niet in de avond maar in de middag plaats. Op die manier wil de band tegemoetkomen aan de grote vraag naar kaarten voor gezinnen.