VI Vandaag heet vanaf maandag Vandaag Inside

De SBS6-talkshow VI Vandaag krijgt een nieuwe naam. Vanaf maandag gaat het tv-programma door het leven als Vandaag Inside, zo werd vrijdagavond in de uitzending bekendgemaakt.

Aanleiding is het stopzetten van de samenwerking tussen Talpa en Voetbal International. Het blad trekt zich terug omdat er te weinig over voetbal zou worden gepraat en wil daarom niet langer haar naam aan het programma verbinden.

“Wij kunnen er natuurlijk niets aan doen dat het relevant is om eerst wat aan corona te doen en nu ook veel aan de oorlog in Oekraïne”, legde Johan Derksen vrijdag in de uitzending uit. “Maar ik begrijp hun standpunt wel. Ik vind het niet verstandig maar begrijp het wel.”

VI Vandaag bestaat sinds begin januari. In het programma praten Derksen, Wilfred Genee, René van der Gijp en gasten over het nieuws van de dag.