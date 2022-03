Johnson nodigt Nederland uit voor top met Noord-Europese landen

De Britse premier Boris Johnson organiseert volgende week een top in Londen met de leiders van Noord-Europese en Baltische landen, waar ook Nederland voor is uitgenodigd. De top zal zich voornamelijk richten op de oorlog in Oekraïne en de Europese veiligheid. Namens Nederland is minister van Defensie Kajsa Ollongren aanwezig, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

“De Europese veiligheid is door elkaar geschud door de aanval van Rusland op Oekraïne en we zullen met onze partners actie moeten ondernemen om zeker te zijn dat we hier sterker en meer verbonden uit komen”, zei Johnson zaterdag. Hij heeft alle landen die zijn aangesloten bij de Joint Expeditionary Force (JET) uitgenodigd voor de top. De JET is een militaire coalitie, aangestuurd door het Verenigd Koninkrijk, die zich focust op de veiligheid in het noorden van Europa. Naast Nederland en het VK gaat het om Denemarken, Estland, IJsland, Letland, Litouwen Noorwegen, Finland en Zweden.

De top volgt direct op een grote NAVO-oefening maandag, die door Noorwegen wordt georganiseerd. Het gaat om de grootste militaire oefening sinds de Koude Oorlog. 30.000 troepen uit 27 landen gaan trainen bij temperaturen onder het vriespunt.