Middag van bezinning op Nationaal Ereveld Loenen

Wie met oud-militairen wil praten over wat er gaande is in Oekraïne en de rest van de wereld, kan zondagmiddag terecht op het Nationaal Ereveld in Loenen (Gelderland). Daar staan oud-generaal Mart de Kruif, hoofdkrijgsmachtraadsman Erwin Kamp en de directeur van ARQ Kenniscentrum voor Oorlog, Vervolging en Geweld, Annelieke Drogendijk, klaar voor een gesprek. Op het ereveld zijn ook andere veteranen, overlevenden en nabestaanden die willen delen wat oorlog met mensen doet.

De bezinningsmiddag is georganiseerd door de Oorlogsgravenstichting en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. “Het is nadrukkelijk een middag om stil te staan bij vrijheid en democratie en geen demonstratie. Het is daarom niet de bedoeling dat er borden, vlaggen of spandoeken worden meegenomen”, aldus de organisaties.

Op het ereveld in Loenen liggen bijna 4000 Nederlandse slachtoffers van oorlogsgeweld. Het zijn niet alleen gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook slachtoffers van gewapende conflicten daarna. De bezinningsmiddag Doodstil voor Vrede start om 13.30 uur. Van meegebrachte bloemen wordt een vredesmonument gebouwd. Om 16.00 uur eindigt de bijeenkomst met twee minuten stilte.