Rutte: Russische aanval in West-Oekraïne ‘uitermate zorgelijk’

De Russische raketaanval op een Oekraïense militaire basis niet ver van de Poolse grens is “uitermate zorgelijk en het is opnieuw een escalatie”, zei premier Mark Rutte in WNL op Zondag. Rusland gaat volgens hem nog wel steeds een confrontatie met de NAVO uit de weg.

De militaire basis in Yavoriv, op minder dan 25 kilometer van de Oekraïens-Poolse grens, werd getroffen door dertig raketten. Volgens de regionale gouverneur kwamen zeker 35 mensen om het leven door de luchtaanval en raakten 134 mensen gewond.

Volgens luitenant-admiraal Rob Bauer, die voorzitter is van het militair comité van de NAVO, geven de Russen met de aanval het signaal af dat de wapenhulp uit het Westen voor hen een probleem is. Oekraïne krijgt onder meer antitankwapens en luchtverdedigingsraketten van westerse landen.

De wapens uit het Westen zijn “heel succesvol” in de strijd tegen de Russische troepen, aldus Bauer in het televisieprogramma WNL op Zondag. “Het is voor de Russen een probleem, die wapens.”

De Russische strijdkrachten blijven buiten Oekraïne uit de buurt van NAVO-troepen, zei Bauer. “Terwijl ze normaal gesproken toch een wat agressievere houding hebben richting de NAVO.”