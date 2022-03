500 Oekraïense vluchtelingen erbij sinds zondag

Het aantal Oekraïners dat in Nederland wordt opgevangen is de afgelopen 24 uur minder hard gestegen dan in het weekend. Er kwamen er 500 bij, laat het ministerie van Justitie en Veiligheid maandag weten. Daarmee staat het totaal nu op 6700.

Van vrijdag op zaterdag kwamen er 1500 Oekraïense vluchtelingen bij in Nederland, van zaterdag op zondag werd er een zelfde aantal geregistreerd.

Ook het aantal plekken groeide de afgelopen dagen snel. Zaterdag waren het er nog 11.000, zondag 14.000 en sinds maandag is er voor 17.000 mensen plek.

Volgende week moeten er 25.000 plekken zijn. Dat spraken de Nederlandse gemeenten, vertegenwoordigd in het Veiligheidsberaad, vorige week af. In elk van de 25 veiligheidsregio’s moeten 1000 plekken worden gevonden. Op de langere termijn moeten er zeker 50.000 plekken worden gerealiseerd.