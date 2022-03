Coördinatiepunt voor onderbrengen Oekraïners woensdag van start

Het landelijk coördinatiepunt voor het onderbrengen van Oekraïense vluchtelingen gaat woensdag officieel van start. Bij dit centrum, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en de veiligheidsregio’s, worden de vluchtelingen verdeeld over opvangplekken in het land. Op dit moment arriveren zo’n 1500 Oekraïners per dag in Nederland, zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen.

Uit het beraad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio bleek maandagavond dat er 18.000 opvangplekken zijn gerealiseerd. Daarvan zijn er nu 7000 bezet. Bruls verwacht dat er over twee weken 50.000 opvangplekken zijn, afgezien van de plaatsen die particulieren aanbieden. Het blijkt ook dat veel Oekraïners zich voor het eerst melden in Amsterdam of Utrecht, maar daar kunnen ze niet allemaal terecht. Via het coördinatiepunt worden de vluchtelingen “evenwichtig over het land verdeeld”, aldus Bruls.

De beraadsvoorzitter verwacht dat dinsdag duidelijk wordt welke vergoeding gemeenten en particulieren krijgen voor het beschikbaar stellen van opvangplekken. “Dat zullen geen commerciële prijzen zijn, maar een onkostenvergoeding is redelijk, vinden wij. Er worden ook kosten gemaakt voor de inrichting en voor het verblijf van de gasten.”

De burgemeesters hameren erop dat mogelijk nog veel meer dan 50.000 opvangplekken nodig zijn en dat Oekraïense vluchtelingen mogelijk ook veel langer dan een paar weken zullen blijven. “Daar moeten we ons nu al op voorbereiden, want we hebben al te weinig plaatsen voor asielzoekers en er is ook nog woningnood. Iedereen moet minstens een bed en een dak boven zijn hoofd hebben”, stelt Bruls.