De wens om zelf iets te op te starten, is er altijd geweest. “Eigen baas zijn, een groot bedrijf neerzetten, een (super) omgeving creëren waarbinnen mensen verder kunnen groeien en leidinggeven.” Dus dacht Noah Mulder begin dit jaar: ik waag gewoon de stap. Met zijn bedrijf FireFunnels, dat sinds twee weken staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, helpt hij bedrijven met hun sociale media beheer om zo meer leads te genereren.

Vijf jaar geleden ontdekte Noah Instagram en beheerde hij twee thema pagina’s. Van niks ging hij naar 80.000 volgers. “Een pagina ging over reizen en op de andere pagina plaatste ik quotes. Ik heb zelf uitgezocht hoe je dat strategisch moet aanpakken. Self taught, zeg maar. Dat vond ik super om te doen. Die kennis pas ik nu toe op klanten. Het zijn overdraagbare strategieën, waarbij ik inspeel op algoritmes. De meeste bedrijven hebben geen tijd of zin in sociale media, of ze weten niet hoe. Als ze iets doen, ziet het er vaak niet uit, of is het niet van deze tijd. Of bedrijven proberen het wel en hebben iemand erop zitten, die wat content maakt, maar ze benutten sociale media niet optimaal.”

“Ik neem het DNA van het bedrijf over”

Noah maakt de content, plaatst advertenties op Facebook, en zet meerdere keren per week een post op Instagram, Facebook en LinkedIn. Hij neemt, in zijn eigen woorden, het DNA van het bedrijf over. “Ik maak een stappenplan, zij hoeven niets te doen. Maandelijks ontvangen ze een rapportage. Ik verzin alles en neem het sociale media beheer uit handen. Alleen fotografie en video monteren zit niet in mijn service inbegrepen.” Hij heeft een netwerk waar ondernemers in zitten die hem kennen en weten dat hij dit doet. “Die sturen mensen door en zo kom ik nu aan mijn eerste klanten.”

Het ondernemen doet hij naast zijn studie bedrijfskunde aan het HBO in Rotterdam. “Ik heb eerst universiteit gedaan, maar ik vond dat echt een drama hoe dat in elkaar zat. Ik was alleen maar met theorie bezig en niets aan het toepassen. Je krijgt een denkwijze aangeleerd en daar stopt het. Ik wil ondernemen, iets doen.” Hij vindt school en het behalen van een papiertje overbodig om verder te komen in het leven. “Het zegt niets over jou als werknemer of persoon. Ik kan prima waarde leveren aan een bedrijf zonder dat papiertje.” Alle tijd die hij overheeft, stopt hij in zijn bedrijf. “Ik werk tussendoor, in het weekend en in de avond.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Als ik kijk naar het doel van het leven, dan zou ik niet zeggen dat ik echt een purpose heb. Het gaat voor mij meer over groeien, leren en ervaren. Dat is wel een beetje waar ik mijn leven op bouw. Ik sta op en dan komen er zoveel nieuwe dingen op mijn pad. Ik had nooit kunnen verwachten dat ik zoveel nieuwe mensen zou ontmoeten. Voor mij gaat het om elkaar verder te helpen, om te groeien als persoon en het leven te ervaren. Ik ben super dankbaar dat ik dit mag ervaren.”

Wat houd je momenteel bezig?

“Ik ben veel bezig met mijn bedrijf en het starten met klanten. Daar ben ik actief mee bezig in mijn hoofd. Ik denk daar veel over na, want ik wil het zo goed mogelijk doen. Ik ben wel een beetje een perfectionist. Ik doe het niet half. En wat me ook bezighoudt, is het nieuws uit Oekraïne, dat is naar om te zien. Daar denk ik dan ook wel over na. Waar gaat dit op uitlopen? Wat als het nog verder escaleert?”

Hoe zorg jij goed voor jezelf?

“Ik sport veel, ik zit vier keer per week in de sportschool. Dan maak ik mijn kop leeg. Dat heb ik wel nodig met hele dagen school en ondernemen; er komt veel op me af. Wandelen vind ik fijn, met een muziekje of podcast op. Ik tennis, daar geniet ik ook van. Verder let ik op mijn voeding. Dus eigenlijk komt het neer op goed eten, bewegen, slapen en je niet kapot stressen. Ik probeer weleens te mediteren, of wat te schrijven. Dat helpt me met mijn eindeloze to-do lijst. Het is soms fijn om alles van je af te schrijven.”

Wat deed je als kind graag?

“Ik kom van Texel, wij woonden buiten het dorp in een losstaand huis met een grote tuin. Ik ben opgegroeid in de tijd dat zesjarigen nog geen Iphone hadden. Op de middelbare school kreeg ik een Nokia voor noodgevallen. En wat ik deed? Buiten spelen, mijn moeder helpen in de moestuin, met de hond spelen, trampolinespringen. Ik was veel buiten. En ik hield toen al van sporten: hardlopen, fietsen, zwemmen, wielrennen en mountainbiken.”

Wat doe je elke ochtend als vast ritueel?

“Ik probeer in de ochtend een routine te hebben, maar de laatste tijd is het opstaan, dan eerst sporten voordat ik ontbijten en douchen. Als ik niet sport, dan eet ik wat en ga ik achter mijn bureau zitten om te werken. Het is beter om rustig te starten, dat weet ik, en dat probeer ik ook. Maar de meeste dagen raak ik meegesleurd in werk. Het is work in progress.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Toch wel mijn doorzettingsvermogen en discipline in het afmaken van dingen die moeten gebeuren. Dat heeft voor- en nadelen. Het kan namelijk ook doorslaan, dat je iets doet terwijl je er geen zin in hebt en het niet goed voor je is. Dan doe je iets om de verkeerde redenen, dat had ik vroeger weleens. We zijn vaak bezig met hoe we overkomen op onze omgeving. Zo was ik bezig met talen leren. Dat vond ik leuk, maar ik vond het ook cool als ik veel talen zou kunnen spreken. Zo van: kijk, dit kan ik. Dat is een foute gedachte, want je bent genoeg zonder dat je zeven talen spreekt of een miljoen per jaar verdient. Daar sloeg ik in door. Dan stond ik om half zeven op om Frans te leren en dacht ik: waarom doe ik dit? Discipline is nodig, bijvoorbeeld om te sporten en gezond te eten, maar het gaat om het vinden van balans.”

Je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Dat is een goeie vraag. Jim Carey. Je merkt bij veel bekende mensen met geld, dat ze zich kapot werken. Hij heeft dat ook meegemaakt, maar is nu de andere kant omgeslagen. Jim Carey is heel filosofisch bezig en deelt video’s en speeches op internet. Hierin vertelt hij dat zo’n manier van leven nooit het antwoord zal zijn. Ik denk dat ik veel van hem kan leren op dat vlak. Hij heeft veel meegemaakt en heeft veel kennis, en is net als ik ook met zijn mindset bezig.”

Wat kook je het liefste?

“Heel simpel: een AVG.” Een wat? “Een aardappel vega groente maaltijd. Ik eet meer vega dan vlees. Vroeger was ik veganist, tot mijn dertiende. Op een gegeven moment zijn mijn ouders en ik ermee gestopt. Ik vind een burger wel lekker, maar shoarma of biefstuk vind ik niet lekker. Vis vind ik altijd lekker.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en wat zou je tegen alle aanwezigen willen zeggen?

“Dan eet ik een geitenkaas salade, dat vind ik heel lekker, met honing en walnoten. Dan wil ik eten met mijn vrienden, familie en mijn vriendin. Ik wil het dan hebben over de mooie momenten die we met elkaar hebben beleefd, en de grappige momenten. Ik wil zo’n laatste avond lachen en genieten en zeggen dat ik iedereen waardeer en dat ik dankbaar ben. De meeste mensen horen dat niet vaak.” Dat kan je ook vandaag tegen ze zeggen. “Ik zeg dat nu ook regelmatig, ik ben best zoetsappig. Door dankbaar te zijn blijf je gegrond en het gaat niet samen met ongelukkig zijn. Er is zoveel te bedenken om dankbaar voor te zijn.”

Is er nog iets wat je wil zeggen?

“Wees wat liever voor andere mensen en help elkaar. “