Emotionele herdenking 10 jaar fataal busongeluk Sierre

In Lommel (België) stonden driehonderd nabestaanden en vertegenwoordigers van twee basisscholen maandagavond stil bij het fatale busongeval in het Zwitserse Sierre waardoor tien jaar geleden 28 passagiers onder wie 22 schoolkinderen om het leven kwamen. Onder hen zes Nederlandse kinderen.

De bus waarin de slachtoffers zaten botste op 13 maart 2012 tegen een muur in een tunnel bij Sierre. Het voertuig was op de terugweg na een skivakantie. In de bus zaten twee schoolklassen, één uit Lommel en één uit Heverlee vlak bij Leuven. Twee leerkrachten, twee begeleiders en de twee chauffeurs kwamen om, evenals 22 kinderen. Door de crash raakten ook 24 kinderen gewond.

Aan boord van de bus zaten tien Nederlandse kinderen. Negen van hen zaten op een basisschool in Lommel. Eén zat op de school in Heverlee.

De plechtigheid maandagavond vond plaats bij het herdenkingsmonument aan de Sint-Ambrosiusstraat in Lommel-Kolonie en werd georganiseerd door basisschool ’t Stekske en het stadsbestuur van Lommel. Er waren toespraken van onder meer overlevenden en stadsbestuurders, en er werden bloemen gelegd bij het monument, onder onderen door drie Zwitserse reddingswerkers.

“Het gemis is er nog steeds”, zei voormalig directrice Nicole Gerits van ’t Stekske. “We zullen jullie nooit vergeten.” Toenmalig burgemeester Peter Vanvelthoven zei dat “te veel toekomst ons ontnomen werd”. Huidig burgemeester Bob Nijs sprak ook over de twee omgekomen leerkrachten van de school. “Jullie, kinderen, en meester Raymon en juffrouw Veerle zitten voor altijd in ons hart.”

Twee overlevenden, de meisjes Janne en Yoëlle, spraken de genodigden in het Nederlands en het Frans toe. Ze zeiden nog dagelijks dingen tegen te komen die hen terugbrachten naar tien jaar geleden.

Zo’n vijftien families van de slachtoffers en vertegenwoordigers van beide scholen hebben zondag een bezoek gebracht aan Sierre en daar een gedenkplaat met de namen van de slachtoffers onthuld. Vanvelthoven ging mee naar Zwitserland waarbij veel herinneringen terugkwamen. Hij hoorde het nieuws op 14 maart 2012. “Die 14e maart was de langste, de verschrikkelijkste dag uit mijn leven”, zei hij maandagavond.