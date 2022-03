Gemeenteraadsverkiezingen van start

Vanaf deze maandag mogen bijna 13,6 miljoen mensen in 334 gemeenten een stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om de spreiding van kiezers te bevorderen zijn de stemlokalen drie dagen open. Op maandag kunnen kiezers op zo’n 1700 plekken terecht.

Het eerste stembureau gaat om 06.00 uur open en is te vinden op het station van Harderwijk. De meeste reguliere stemlokalen gaan pas om 07.30 open. Stemmen kan met een geldige stempas en een geldig identiteitsbewijs. Een identiteitsbewijs is geldig om mee te stemmen als het niet langer dan vijf jaar verlopen is.

Om 21.00 uur sluiten de stemlokalen weer. Daarna blijven de stembussen met daarin de stembiljetten gesloten. Stembureauleden stellen wel vast hoeveel kiesgerechtigden hebben gestemd, door het aantal geldige stempassen en volmachtbewijzen te tellen. De gemeente vervoert de stembussen, stempassen en volmachten naar een veilige opslag. De sleutel van elke stembus wordt apart vervoerd en het vervoer van de spullen gebeurt altijd door minimaal twee personen. De stemmen die op maandag en dinsdag vervroegd zijn uitgebracht, worden woensdag overdag geteld.