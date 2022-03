Groninger Bodem Beweging verheugd over minder extra gaswinning

De Groninger Bodem Beweging (GBB) reageert verheugd op de uitspraak van staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) dat de extra gaswinning in de provincie lager uitvalt dan eerder werd geschat. “Het is positief dat het minder hoog is uitgevallen dan eerder werd gezegd”, aldus Merel Jonkheid van de GBB, die opkomt voor de belangen van bewoners.

Vijlbrief verwacht nu dat er 4,6 miljard kubieke meter moet worden gewonnen in 2022. Dat is meer dan de 3,9 miljard kuub die eerst was voorspeld, maar lang niet zo hoog als de 7,6 miljard kuub die zijn voorganger Stef Blok vreesde.

Volgens Vijlbrief ligt “de weg naar spoedige definitieve sluiting voluit open”, maar hij houdt wel een slag om de arm omdat hij niet zei te weten hoe de geopolitieke omstandigheden zich ontwikkelen.

“Wat ons ook opviel was dat Vijlbrief zei dat hij probeert de gaswinning helemaal te sluiten. Maar daar willen wij hem dan wel aan houden. Daarmee sluit je de discussie ook uit dat er weer meer gas moet moeten gewonnen”, stelt Jonkheid.