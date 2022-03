Halsema brengt stem uit in Amsterdam ‘op jonge vrouw’

Burgemeester Femke Halsema heeft maandag in Amsterdam haar stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze deed dat in de Oosterkerk op Wittenburg. De burgemeester gaf hiermee het officiƫle startsein voor de verkiezingen in de hoofdstad.

Halsema arriveerde rond 09.00 uur bij het stembureau, dat als een van de ongeveer vijftig locaties in Amsterdam al op maandag en dinsdag open is. Ze vindt de stemperiode “altijd ongelofelijk spannend”. De burgemeester zei te hopen op een “maximale opkomst”. “Ik hoop vooral dat veel jongeren gaan stemmen.”

Op wie de burgemeester zelf heeft gestemd, wilde ze niet kwijt. Wel zei ze dat het op een vrouw is. “Op een jonge vrouw.”