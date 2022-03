Kaag: inkomensverlies kan niet volledig worden gecompenseerd

De burgers in de EU zullen er als gevolg van de oorlog in Oekraïne in welvaart op achteruitgaan. “In deze tijden van enorm hoge inflatie is het zo dat we niet volledig kunnen compenseren voor het inkomensverlies dat mensen zal treffen”, zei minister Sigrid Kaag (Financiën) bij aankomst in Brussel voor een vergadering van de Eurogroep.

De ministers van Financiën van de negentien eurolanden (Eurogroep) bespreken in Brussel wat ze gezamenlijk kunnen doen om “het hoofd te bieden aan de situatie” nu de inflatie en energieprijzen blijven oplopen. Er moet volgens de D66-bewindsvrouw worden gewaakt voor het doen “van verkeerde beloftes”, zei ze. “Er zijn geen gemakkelijke oplossingen.”

Ze verwees naar de 2,8 miljard euro die het kabinet vorige week heeft uitgetrokken om de ergste pijn van de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen te verzachten. “De reactie daarop is een hele sobere, en er is ook kritiek, en dat begrijp ik”, zei ze.

Nederland wil vanwege de onzekere duur en gevolgen van de oorlog in Oekraïne ook in Europees verband voorzichtig te werk gaan en hoe dan ook niet meteen nieuw geld gaan uitgeven om de crisis te helpen bezweren. “Nederland wil kijken naar bestaande middelen.” Er liggen nog honderden miljarden aan niet gebruikte subsidies en leningen in Brussel.