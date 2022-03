Miljoen kuub zand ligt klaar voor dempen deel Rijnhaven Rotterdam

De Rotterdamse wethouder van bouwen en wonen Bas Kurvers heeft maandag het startsein gegeven voor het dempen van een derde deel van de Rijnhaven. Daarvoor ligt een miljoen kubieke meter zand klaar dat aangevoerd wordt met schepen. In een later stadium, als het zand boven het water uitkomt, wordt het resterende zand via de wal aangebracht.

Het geleidelijk in onbruik geraakte havenbekken, dat tussen de Wilhelminapier en schiereiland Katendrecht ligt, gaat de komende jaren drastisch op de schop. Zo komt er rond het water hoogbouw met duizenden huizen, en staat een grondige vergroening rond de Rijnhaven en ook de naastgelegen Maashaven in Rotterdam-Zuid op de planning. De gemeente ziet dit gebied als het toekomstige zuidelijke deel van het centrum van de stad.

Ooit was Rijnhaven een belangrijke, levendige haven. “Daar is nu niet veel meer van over. Beetje bij beetje wordt steeds meer zichtbaar hoe de Rijnhaven zich ontwikkelt: van een wat saai water tot een plek waar rust en reuring elkaar afwisselen en waar ruimte wordt gemaakt voor ondernemen, sport, spel en cultuur. Ondertussen ligt er al een stuk van het drijvende park,” aldus Kurvers.

Op het nieuw aangelegde land van acht hectare start vanaf 2025 de bouw van 2500 woningen voor starters, gezinnen en senioren. De huizen zijn beschikbaar voor verschillende inkomensgroepen. Er komen sociale huurwoningen, middeldure huur- en koopwoningen, duurdere koopwoningen en bedrijfsruimte. Verder komt er een park met een strand waar Rotterdammers kunnen ontspannen, sporten, wandelen, zwemmen en genieten van het uitzicht op de haven.

De eerste fase, die bestaat uit het uitbaggeren van de Rijnhaven en de bouw van het drijvende park, dat aan de noord- en zuidzijde moet komen, is al begonnen. In september vorig werd door koning Willem-Alexander al het grootste drijvende kantoor ter wereld in de Rijnhaven geopend.