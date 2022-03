OMT adviseert gedeeltelijk thuiswerkadvies in stand te houden

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om voorlopig nog een gedeeltelijk thuiswerkadvies te blijven hanteren. Ook andere basismaatregelen en “generieke adviezen” tegen het coronavirus kunnen volgens de deskundigen beter nog een tijdje van kracht blijven.

Door de recente versoepelingen van de coronamaatregelen is de laatste tijd sprake van een opleving van het virus. “Het OMT wil duidelijk aangeven dat de infectiedruk door corona momenteel hoog is en dat niet duidelijk is of er al een piek is bereikt”, aldus het advies.

Het stijgende aantal besmettingen zal naar verwachting leiden tot een “relatief beperkte” toename van het aantal ziekenhuisopnames. Maar op de intensive care wordt vooralsnog geen extra druk verwacht. Wel benadrukt het OMT dat de prognoses voor de komende tijd uiteenlopen en “geen volledige zekerheid” bieden.

Voor werkenden geldt nu nog het advies om de helft van de tijd thuis te werken en de andere helft op kantoor. Haagse bronnen meldden vorige week dat het kabinet dit advies eigenlijk zou willen intrekken. Een besluit daarover valt dinsdag.