OMT: mondkapje in ov heeft meerwaarde bij veel besmettingen

Het heeft zin om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer als het aantal coronabesmettingen hoog is, schrijft het Outbreak Management Team in een advies aan het kabinet. Volgens de experts kan het kwetsbaren beschermen en geeft het hen een kans om op een veilige manier met het ov te reizen.

Vorige week lekte al uit dat het kabinet overweegt het mondkapje in het ov af te schaffen en ook te stoppen met het 1G-testbeleid voor grotere evenementen die binnen plaatsvinden. Het OMT “kan instemmen” met dat laatste punt. Volgens de experts is de meerwaarde van de maatregel op dit moment beperkt.

Verder denkt het OMT dat het niet meer nodig is voor scholieren om twee keer in de week preventief een zelftest te doen. Wel zouden genoeg zelftesten beschikbaar moeten blijven om het testen bij klachten te stimuleren.

Het advies om thuis te blijven bij een positieve zelftest, houdt het OMT in stand. Ook adviseert het OMT om de quarantaineregels voor nauwe contacten, bijvoorbeeld met gezinsleden, nog niet aan te passen. Het advies om in quarantaine te gaan geldt nog steeds voor mensen die geen booster hebben gehad en niet corona hebben doorgemaakt. Coronaminister Ernst Kuipers maakte zich eerder zorgen dat de samenleving ontwricht kan raken als te veel mensen in quarantaine of thuisisolatie moeten.

Het OMT benadrukt dat de keuzes aan het kabinet zijn. Dinsdag maakt minister Kuipers bekend wat er met de nu nog geldende coronaregels gebeurt.