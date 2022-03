De opkomst om 18.00 uur bij de gemeenteraadsverkiezingen in de vier grote steden schommelt tussen de 1,5 en 3 procent. Maandag is de eerste dag dat gestemd kan worden, de meeste stembureaus zijn tot 21.00 uur geopend.

De opkomst is het hoogst in Den Haag met 2,8 procent. In Utrecht en Amsterdam heeft 2 procent van de stemgerechtigden de stem al uitgebracht, in Rotterdam 1,6 procent.

Dinsdag en woensdag kan ook nog gestemd worden.