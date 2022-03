Oppositie kraakt kabinetsplan om van Russisch gas af te stappen

Oppositiepartijen zijn kritisch op de manier waarop het kabinet wil afstappen van Russisch gas zonder dat de leveringszekerheid in het geding komt. Linkse Kamerleden vinden de maatregelen voor bedrijven te vrijblijvend, en zijn het er niet mee eens dat het kabinet de optie openhoudt de Groningse gaskraan later dicht te draaien.

“De oorlog in Oekraïne vereist een noodplan om zo snel mogelijk te stoppen met bijdragen aan de oorlogskas van Poetin”, zegt Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. “Het kabinet zet nu in op vrijwillige maatregelen, maar wat we nodig hebben is een effectief energiebesparings- en afschakelplan zodat we Russisch gas boycotten.”

“Klimaat en geopolitiek dwingen ons te stoppen met fossiele brandstoffen”, schrijft GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger op Twitter. “De overheid moet harde doelen stellen op energiebesparing én om meer duurzame energie op te wekken. Nu vooral zacht en vrijblijvend en ondertussen wordt fossiel met fossiel vervangen.”

Volgens PvdA’er Joris Thijssen ontbreekt in het plan van het kabinet “het besef dat ons Russisch gasverbruik Poetins oorlogsmachine financiert”. Zijn partij “verwacht een crisisaanpak” om snel van Russisch gas af te komen.

Huisbazen moeten meer doen, en huishoudens moeten beter geholpen worden met energiebesparende maatregelen, vindt Thijssen. “In plaats daarvan grijpt het kabinet meteen weer naar de Groningse gaskraan en komt er een ‘informatiecampagne met praktische tips voor mensen’. Dat is niet alleen onvoldoende, maar ook onverantwoord.”

SP-politica Sandra Beckerman is niet te spreken over de plannen. “Kabinet gaat gaswinning Groningen mogelijk verhogen en verlengen ondanks veiligheidsrisico’s”, aldus het Kamerlid. “Zonder extra geld voor Groningen. Zonder plan om schadeafhandeling en versterking onveilige huizen eindelijk goed te doen. Zonder alternatieven serieus te nemen.”

Silvio Erkens, Kamerlid van coalitiepartij VVD vindt het goed dat het kabinet stappen zet om snel onafhankelijk te worden van Russisch gas. Maar “er ontbreken ook nog zaken die de komende weken opgepakt moeten worden”, vindt de liberaal. “Een daarvan is of de kolencentrales ingezet moeten worden de komende winter. Dit zou enkel een noodmaatregel zijn, maar mag geen taboe zijn. Die extra kolen moeten dan niet uit Rusland komen.”

“Goed dat kabinet maatregelen neemt om energie te besparen”, vindt D66’er Raoul Boucke. “Dat scheelt ons in de portemonnee, zorgen we beter voor het klimaat en worden we ook minder afhankelijk van Poetin.”