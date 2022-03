Pleidooi in zaak-MH17 maandag uitgesteld

Het pleidooi van maandag in de zaak-MH17, waarin de advocaten van verdachte Oleg Poelatov hun kant van de zaak belichten, is uitgesteld naar woensdag vanwege persoonlijke omstandigheden van een van de procespartijen. De verdediging zou eigenlijk verdergaan met haar uiteenzetting over het in haar ogen gebrekkige forensische onderzoek naar de raket waarmee het toestel is neergehaald.

Naar verwachting kan het pleidooi woensdag hervat worden, zo meldde de rechtbank maandag in een vrijwel lege zittingszaal. In totaal zijn twaalf zittingsdagen gereserveerd voor het pleidooi, maandag had de vierde zittingsdag moeten worden.

Vorige week betoogden advocaten Boudewijn van Eijck en Sabine ten Doesschate al dat het door het Openbaar Ministerie aangedragen bewijs onbetrouwbaar en/of onvolledig is. Zo zeiden ze dat er te zeer gefocust is op het scenario dat een Buk-raket verantwoordelijk moet zijn geweest en dat hierdoor mogelijke andere raketten buiten het zicht zijn gebleven.

Vlucht MH17 werd op 17 juli 2014 neergehaald boven Oost-Oekraïne. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Aan boord waren veel Nederlanders.

Het OM vervolgt drie Russen en een Oekraïner voor hun vermeende betrokkenheid. Het gaat naast Poelatov om rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. De mannen hebben volgens het OM een rol gespeeld in het binnenhalen of het wegbrengen van de Buk-raketinstallatie, waarmee het toestel volgens justitie is neergeschoten. Tegen het viertal is eind vorig jaar levenslang geëist.

Het is niet bekend waarom het vliegtuig is neergehaald. Het meest waarschijnlijke scenario is dat in het gebied aanwezige pro-Russische separatisten niet doorhadden dat het om een passagiersvlucht ging. Op dat moment was er al een gewapend conflict gaande in Oost-Oekraïne.

De rechtbank is van plan in de tweede helft van dit jaar uitspraak te doen.