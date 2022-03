Rolling Stones na vijf jaar weer naar Nederland

The Rolling Stones treden in juni na een afwezigheid van vijf jaar weer op in Nederland. De Britse band geeft op 13 juni een concert in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Concertorganisator MOJO hintte er vrijdag al op dat The Rolling Stones naar het Amsterdamse stadion zouden komen. In een filmpje dat het bedrijf deelde was te zien dat een grasmaaier het patroon van een uitgestoken tong, het logo van de band, op het voetbalveld maaide.

De show maakt deel uit van de Europese SIXTY tournee, naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de groep. De band treedt ook op in onder meer Madrid, M√ľnchen, Londen, Brussel en Parijs. Kaartjes voor het Amsterdamse optreden zijn vanaf vrijdagochtend te koop.

De laatste keer dat The Rolling Stones in Nederland waren, was in 2017. Toen gaf de band twee concerten; ook in de Johan Cruijff ArenA en in het GelreDome.