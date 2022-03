Stembureaus voor vervroegd stemmen open

Rond deze tijd gaan de stembureaus open waar vervroegd kan worden gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is in alle gemeenten mogelijk, maar niet in alle stembureaus. Het grootste deel gaat pas open op woensdag, de ‘echte’ verkiezingsdag.

Vervroegd stemmen is mogelijk gemaakt in verband met corona. Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen ervoor kiezen op maandag of dinsdag hun stem uit te brengen, omdat die dagen veel rustiger zullen verlopen dan de woensdag.

Sommige stembureaus zijn deze ochtend al wat eerder opengegaan dan 07.30 uur. Dat mag. Ze mogen echter niet later sluiten dan 21.00 uur.