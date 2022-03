Stemhulpen op eerste verkiezingsdag druk geraadpleegd

De onlinestemhulpen worden op de eerste dag van de gemeenteraadsverkiezingen druk geraadpleegd.

Op MijnStem, een stemhulp die in 253 gemeenten online staat, hebben sinds maandagochtend 10.00 uur een kleine 68.000 mensen de vragenlijst ingevuld om zo te komen tot een partij die voor hen geschikt is. In totaal hebben al bijna 1,2 miljoen mensen MijnStem ingevuld. Een woordvoerster verwacht dat dit aantal dinsdag, de dag voor de ‘echte’ verkiezingsdatum, nog flink zal toenemen.

“50 procent van het totaal verwachten we op de laatste dag voor de verkiezingen en de dag zelf. Ik verwacht dinsdagavond het drukste moment”, zegt de woordvoerster van MijnStem.

Ook StemWijzer meldt een grote toename van het aantal invullers. Daar stond de teller maandagochtend om 09.00 uur op 915.000, en kort voor 16.00 uur was dat aantal opgelopen naar 982.000. Een woordvoerster verwacht nog deze maandag de miljoen invullers aan te tikken. StemWijzer is te maken in 55 gemeenten.

Kieskompas, online in 35 gemeenten, ziet eveneens een stijging in de afgelopen dagen. Zondag vulden al 40.000 mensen gedurende de hele dag deze stemhulp in, maandag was dat aantal al rond 16.00 uur bereikt. Het totaal aantal invullers komt daarmee maandagmiddag op 375.000. In gemeenten met een Kieskompas heeft nu 18 procent van de kiesgerechtigden deze stemhulp ingevuld. “Dat is substantieel meer dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen twee dagen voordat de stembussen zullen sluiten”, aldus een woordvoerder.