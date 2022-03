21 Oekraïners deden in februari eerste asielaanvraag

In de maand februari hebben 21 mensen met de Oekraïense nationaliteit een eerste asielaanvraag in Nederland ingediend. In januari waren dat er zes. Dat komt naar voren uit deze week gepubliceerde cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Rusland viel Oekraïne op 24 februari binnen.

In totaal zijn in februari 1601 eerste asielaanvragen ingediend tegen 1962 in januari. De meeste eerste aanvragen kwamen in februari van Syriërs (461).

Eind februari meldde de IND dat ze vanwege de Russische inval in Oekraïne de komende zes maanden geen beslissingen neemt op asielaanvragen van personen met de Oekraïense nationaliteit. Ze hoeven zich dan geen zorgen te maken over de duur van hun verblijfsrecht.