Aantal coronagevallen onder ouderen loopt snel op

Het coronavirus gaat momenteel vooral rond onder ouderen. Het aantal positieve tests in die groepen stijgt snel. Bij jongeren daalt het aantal besmettingen juist, komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het coronavirus werd in de afgelopen week vastgesteld bij iets meer dan 9000 tachtigers. Dat is twee keer zo veel als de week ervoor, toen bijna 4500 tachtigers positief testten. Bij zeventigers stijgt het aantal coronagevallen met 86 procent en bij 90-plussers met 82 procent. Ook onder zestigers is een toename te zien. Het aantal bevestigde besmettingen in die groep nam met 48 procent toe.

Bij twintigers daalt het aantal coronagevallen juist met bijna 35 procent ten opzichte van vorige week, en bij tieners zakt het aantal positieve tests met bijna een kwart.