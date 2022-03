Coronaregels voor isolatie en quarantaine blijven nog even

Mensen die met corona besmet zijn geraakt of met een besmet persoon in aanraking zijn geweest, moeten nog steeds in isolatie dan wel in quarantaine. Deze maatregelen blijven overeind, zei zorgminister Ernst Kuipers na kabinetsoverleg over de laatste coronamaatregelen. Die “adviezen blijven” voor nu.

Als mensen in contact zijn geweest met iemand die corona had, moeten ze nu preventief vijf dagen in quarantaine. Als ze wel corona hebben, moeten ze vijf tot tien dagen in isolatie. Pas als ze 24 uur klachtenvrij zijn, mogen ze weer naar buiten.