Gros Nederlanders nog voorstander van mondkapjesplicht in ov

De binnenkort opgeheven plicht om een mondkapje te dragen in onder meer de bus, metro, tram, trein, op perrons en bij haltes geniet nog steeds steun van een meerderheid van de Nederlanders, zo blijkt uit enquête-onderzoek van ANP/LocalFocus in samenwerking met Kieskompas. Het kabinet heeft dinsdagmiddag besloten om de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer om te zetten in een advies.

Tussen 24 februari en 10 maart heeft Kieskompas een representatieve groep van ruim 6000 volwassen Nederlanders ondervraagd over het vorige kabinetsbesluit wat betreft de mondkapjesplicht in het ov. Halverwege februari besloot het kabinet nog om de plicht te handhaven. Ruim vijf op de tien Nederlanders was het in meer of mindere mate eens met dat besluit, zo blijkt uit het onderzoek.

Ruim 26 procent was het eens met het besluit en nog eens 29 procent stond hier zelfs helemaal achter. Daartegenover stond een groep van 15 procent die het pertinent oneens was met het verlengen van de mondkapjesplicht. Nog eens 14 procent was het er ook mee oneens, maar was minder uitgesproken in die mening.

Verder blijkt uit het onderzoek dat ouderen vaker achter het behouden van de mondkapjesplicht staan dan jongeren. Twee op de drie 65-plussers gaven aan de nu nog geldende plicht te steunen, tegenover zo’n vijftig procent van de volwassenen tussen de 18 en 50 jaar.

Het Outbreak Management Team (OMT) gaf maandag nog het advies om de mondkapjesplicht in het ov te handhaven. Het adviesorgaan gaf aan dat kwetsbaren hierdoor beter zijn beschermd, wanneer veel mensen zijn besmet met het coronavirus.

De plicht om een mondkapje te dragen wordt vanaf 23 maart omgezet in een advies. Op het niet dragen van een mondkapje in het ov staat nu nog een boete van 95 euro.