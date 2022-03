Grote partij mogelijk illegaal gekapt hout in beslag genomen

Rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben dinsdag bij een bedrijf in Zuid-Holland ruim 500 kuub teakhout in beslag genomen. Volgens de NVWA kan het bedrijf niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. Tijdens de actie werden het bedrijfspand en een woning doorzocht. De rechercheurs hielden een persoon aan en vonden in de woning 90.000 euro cash.

Binnen de EU geldt een verbod op het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. Een bedrijf is verplicht om te kunnen onderbouwen dat hout legaal is gekapt.

Voor het afvoeren van de in beslag genomen partij, afkomstig uit Zuid-Amerika, waren twintig vrachtwagens nodig. Tijdens het onderzoek naar het bedrijf is gebleken dat hout werd gebruikt als deklading voor drugs. Daar doet de politie onderzoek naar. De exacte locatie van het bedrijf is niet bekendgemaakt.