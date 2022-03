Het weer met Piet Paulusma: de zon heeft het zwaar vandaag

Vandaag vrij veel bewolking. De zon redt het niet overal en er is kans op wat regen, maar niet overal. De zon maakt her en der kans en heeft het zwaar. Dus geen fraaie dag. Temperaturen tussen 12 en 14 graden. Een matige oost tot meest zuidoostenwind. In de avond en nacht vrij helder weer met in het oosten grondvorst en er kan daar mist ontstaan.

Woensdag is het volop voorjaar met zon. Overdag 13 tot 17 graden. In het zuiden de 18 graden! Een matige wind uit zuidoost. In het Waddengebied af en toe vrij krachtig. In de avond en nacht meer bewolking met wat regen.

Donderdag meer bewolking, zon en kouder met overdag 10 tot 13 graden. Een zwakke tot matige noord tot noordwestenwind. In de nacht 0 tot +4 graden. Misschien in het noordoosten wel -2 graden. Uitgebreid vorst aan de grond. Vrijdag vrij zonnig en 12 tot 15 graden. Een zwakke tot matige noord tot noordoostenwind. In de nacht 1 tot 3 graden en kans op vorst aan de grond. Kustgebieden 5 of 6 graden. Het weekend veel zon met vrijdag 13, zaterdag 15 en zondag 13 graden en in de nachten grondvorst.