Horecabranche ‘opgelucht’ over schrappen coronamaatregelen

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is “enorm blij en opgelucht” dat zo goed als alle coronamaatregelen later deze maand komen te vervallen. “Nu het einde van de epidemie in zicht is, kunnen we ons bij het kabinet vol gaan inzetten op het herstel van de horeca. Aan het doorzettingsvermogen en de veerkracht van de mensen in de branche zal het niet liggen”, reageert voorzitter Robèr Willemsen in een verklaring.

Op dit moment gelden er in bepaalde delen van de horeca nog restricties die binnenkort verdwijnen. Bijvoorbeeld clubs mogen weliswaar volgens de normale sluitingstijden open, maar daar waar binnen in een ruimte meer dan 500 personen zonder vaste plek aanwezig zijn geldt nog een testplicht. Dit wordt ook wel 1G genoemd. KHN drong afgelopen tijd al bij het kabinet op aan om deze nog bestaande beperkingen los te laten.

Willemsen denkt dat de komende tijd voor zijn branche vooral in het teken zal staan van het herstel. “Er is nog een lange weg te gaan voordat de branche weer op het niveau van voor de coronacrisis zit”, benadrukt hij. Volgens KHN kampen de meeste horecaondernemers nog met grote kasstroomproblemen. Ook is er vaak weinig geld om te investeren en onvoldoende omzet om betalingsachterstanden in te lopen.

KHN kwam onlangs al met suggesties om de branche duurzaam te helpen herstellen. Dan gaat het bijvoorbeeld om schuldsanering en het opzetten van een speciaal investerings- of transitiefonds.