Kabinet: alleen advies mondkapje in ov; thuiswerkadvies van tafel

Het is straks niet meer verplicht om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. De plicht wordt vanaf 23 maart omgezet in een advies, zo heeft het kabinet besloten. In het vliegtuig blijft een mondkapje wel verplicht, omdat dit internationaal zo is afgesproken.

Zorgminister Ernst Kuipers maakte dat bekend na afloop van het overleg met de meest betrokken ministers. Het was al de verwachting dat het kabinet vrijwel alle coronamaatregelen zou afschaffen per 23 maart.

Ook stapt het kabinet af van het advies om gedeeltelijk thuis te werken. Voor werkenden gold tot nu het advies om de helft van de tijd thuis te werken en de andere helft op kantoor.

Ook het testen voor toegang wordt geschrapt. Deze maatregel gold nu alleen nog voor bezoekers van grote evenementen. Maar ook zij hoeven zich straks niet meer vooraf te laten testen om binnen te komen.

Reizigers buiten de Schengen-zone moeten gevaccineerd zijn, een herstelbewijs hebben of een test hebben gedaan om Nederland binnen te komen.