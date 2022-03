Nederlanders meest terughoudend over Oekraïense EU-toetreding

Nederlanders zijn het meest terughoudend over een Oekraïense toetreding tot de Europese Unie vergeleken met andere Europese landen. Die conclusie staat in een onderzoek van Euroskopia, waarvoor op 9 en 11 maart 6000 burgers uit Nederland, Spanje, Griekenland, Duitsland, Frankrijk en Italië werden ondervraagd over de situatie in Oekraïne. Het onderzoek werd in Nederland uitgevoerd door I&O research, laat het onderzoeksbureau weten na bericht van De Volkskrant.

Ruim de helft (57 procent) van de ondervraagde Europeanen vindt dat Oekraïne direct of binnen een paar jaar moet worden toegelaten tot de EU. In Nederland is 12 procent voor een directe toetreding, terwijl een derde vindt dat dit binnen een paar jaar moet gebeuren. In alle andere Europese landen ligt dat aantal hoger. In Spanje is zelfs 53 procent voor directe toetreding.

Opvallend is verder dat de Russische invasie in geen van de ondervraagde landen voor meer onbegrip zorgt dan in Nederland. 88 procent van de Nederlanders noemt de inval onacceptabel, slechts 10 procent noemt deze acceptabel of te begrijpen. In Italië en Griekenland ligt dat anders. Een kwart van de Italianen zegt de inval te begrijpen of te accepteren, in Griekenland gaat het om 39 procent. Euroskopia verklaart de acceptatie in Griekenland deels door het orthodoxe geloof, dat ook in Rusland wordt aangehangen, en de aanwezigheid van de sterke Communistische Partij.

Bijna de helft (47 procent) van de ondervraagde Europeanen acht het zeer of enigszins waarschijnlijk dat de oorlog zal uitmonden in een nucleair conflict. In Nederland is dat 51 procent. In Frankrijk, waar een groot deel van de stroomvoorziening wordt geproduceerd door kernenergie, zijn mensen het bangst voor een atoomoorlog. 81 procent van de ondervraagde Fransen acht een atoomoorlog enigszins of zeer waarschijnlijk.