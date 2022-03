Nederlandse gemeenten kunnen meer dan 20.000 Oekraïners opvangen

Er worden momenteel ruim 7200 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Nederland. In totaal zijn voor hen volgens de laatste cijfers 21.250 plekken beschikbaar, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Sinds maandag zijn er 500 vluchtelingen bij gekomen en 4250 opvangplekken.

Gemeenten is gevraagd om aan het eind van deze week in totaal 25.000 opvangplekken beschikbaar te hebben. In de periode daarna moet dat aantal uitgebreid worden tot 50.000. Het kabinet heeft nog geen goed idee hoeveel mensen de komende tijd naar Nederland zullen vluchten.

De verwachting is dat het aantal Oekraïense vluchtelingen de komende tijd snel kan toenemen. Dat komt doordat buurlanden van Oekraïne, waar momenteel de meeste mensen worden opgevangen, tegen de grenzen van hun opvangcapaciteit aanlopen. In plaats van Polen of Hongarije zullen naar verwachting meer mensen doorreizen richting Duitsland en Nederland.

De burgemeesters uit het Veiligheidsberaad zeggen dat er nog veel meer opvangplekken nodig zullen zijn dan de 50.000 waar nu naar wordt gezocht. Voorzitter Hubert Bruls waarschuwde maandag na een overleg ook dat er nog gezocht wordt naar huisvesting voor de langere termijn.