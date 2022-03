Onlinestemhulp MijnStem 1,8 miljoen keer ingevuld

Onlinestemhulp MijnStem, die in 253 gemeenten online staat, is zeker 1,8 miljoen keer ingevuld voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er zit enige vertraging in de verwerking van de cijfers, waardoor het werkelijke aantal waarschijnlijk hoger ligt.

De verwachting is dat dit aantal nog flink toeneemt, omdat de piek in de vorige verkiezingsjaren tussen 20.00 en 23.00 uur lag op de avond voor de ‘echte’ verkiezingsdatum.

Een woordvoerder meldde eerder al dat 50 procent van het totaal verwacht wordt op de laatste dag voor de verkiezingen en de verkiezingsdag zelf. MijnStem was dinsdagmiddag bijna 1,2 miljoen keer ingevuld.